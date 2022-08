La Corée du Nord a dénoncé, hier, la visite de Nancy Pelosi dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, qualifiant la cheffe des députés américains de «pire destructrice de la paix et de la stabilité internationales».Mme Pelosi, qui a fait étape en Corée du Sud, a été la plus haute responsable américaine à visiter la «Zone de sécurité conjointe» (JSA) depuis 2019, année où le président Trump y avait rencontré le leader Kim Jong Un. La JSA est le seul endroit, sur 250 km de démarcation ultra-fortifiée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, où se font face soldats nord-coréens et membres du contingent de l'ONU dirigé par les Etats-Unis. Mme Pelosi et son homologue sud-coréen Kim Jin-pyo avaient appelé, à Séoul, à «une dissuasion forte et étendue contre la Corée du Nord». La visite de Mme Pelosi dans la JSA «démasque totalement la vision hostile de l'administration américaine actuelle envers la RPDC», a déclaré Jo Yong Sam, un responsable du ministère nord-coréen des AE. «Les Etats-Unis ne font que jeter de l'huile sur le feu», a-t-il ajouté sur KCNA. Il a également fustigé la visite de Mme Pelosi à Taïwan. «Pelosi, la pire destructrice de la paix et de la stabilité internationales, (...) s'est attiré les foudres du peuple chinois pour sa récente virée à Taïwan», a-t-il dit. «Les Etats-Unis devront payer cher pour tous les problèmes qu'elle a engendrés partout où elle est allée», a-t-il conclu.