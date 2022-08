Le président américain Joe Biden a annoncé, hier, une nouvelle aide militaire à l’Ukraine de près de trois milliards de dollars au moment où le pays, qui combat depuis six mois l’invasion russe, marque le jour de son indépendance. « Les Etats-Unis d’Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien au moment où il continue la lutte pour défendre sa souveraineté. Dans le cadre de cet engagement, je suis fier d’annoncer notre plus grande tranche d’assistance sécuritaire à ce jour: environ 2,98 milliards de dollars d’armes et d’équipement», a affirmé Biden dans un communiqué. « Cela permettra à l’Ukraine d’acquérir des systèmes de défense aérienne, des systèmes d’artillerie et des munitions (...) et des radars pour se défendre sur le long terme», a ajouté le président américain.