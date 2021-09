Près de 33.000 enfants ont été tués ou mutilés en Afghanistan au cours des vingt dernières années de guerre, soit en moyenne un toutes les cinq heures, révèle l'ONG Save the Children, citée par la chaîne iranienne PressTV. «Ces chiffres apportent un aperçu dévastateur du coût mortel de la guerre pour les enfants», a dit cette dernière en commentant les données de l'ONG internationale basée à Londres qui dit avoir travaillé en Afghanistan depuis 1976 pour aider les enfants et leurs familles. «Le nombre réel d'enfants ayant été des victimes directes du conflit sera probablement beaucoup plus élevé que les 32.945 estimés et ce chiffre ne comprend pas les enfants morts de faim, de pauvreté et de maladie durant cette période», a ajouté Save the Children, selon PressTV. «Ce qui reste après 20 ans, c'est une génération d'enfants dont la vie entière a été gâchée par la misère et l'impact de la guerre. La magnitude des souffrances humaines de ces deux dernières décennies dépasse l'entendement», a dit Hassan Noor, directeur de la région Asie à Save the Children.