La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme en Tunisie a prononcé les premières condamnations dont 16 à la peine capitale pour les attaques terroristes dans la localité de Ben Guerdane en 2016, ont annoncé samedi des médias officiels. Au total, 96 accusés ont comparu devant la chambre criminelle qui a prononcé 16 condamnations à la peine de mort, sentence lourde mais symbolique car la Tunisie observe un moratoire sur les exécutions depuis 1991. 15 autres prévenus ont écopé de la réclusion à perpétuité, 2 de 30 ans fermes, 2 de 27 ans, 7 de 24 ans et 3 de 20 ans de prison. Pour d'autres accusés, des peines de 4 à 15 ans de détention ont été prononcées et quelques- uns (nombre non précisé) ont bénéficié d'un abandon des charges à leur encontre. Le parquet a annoncé qu'il fait appel de tous ces jugements. Du 2 au 10 mars 2016, la région de Ben Guerdane (sud-est) avait été le théâtre de plusieurs attaques, attribuées à des éléments du groupe terroriste «État islamique» (EI/Daesh) contre une caserne de l'armée, un poste de police et un poste de la Garde nationale (gendarmerie). Si 13 membres des forces de sécurité et sept civils ont péri, cette attaque fut un échec, plus de 55 terroristes ayant été abattus et des dizaines arrêtés.