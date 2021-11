Le Comité international olympique a engagé jeudi au Qatar des discussions avec les talibans, alors que le monde olympique s'efforce depuis la mi-août d'évacuer d'Afghanistan plusieurs centaines de membres de la communauté sportive et de protéger ceux restés sur place. «Les deux parties ont réaffirmé le droit fondamental d'accéder au sport et de le pratiquer en toute sécurité pour tous les individus, sans discrimination», a indiqué le CIO dans un communiqué, alors que le sort des femmes et des jeunes sportives inquiète particulièrement. Emmenée par Nazar Mohammad Mutmaeen, le nouveau directeur général de l'éducation physique et des sports, la délégation afghane s'est «fermement engagée à suivre et respecter la Charte olympique», selon l'instance basée à Lausanne. Nouveau signe de la diplomatie sportive qatarie, et du rôle de médiateur régional que le petit émirat entend endosser, le Qatar a accueilli cette première rencontre à Doha, après s'être déjà impliqué dans l'évacuation de sportifs, entraîneurs et officiels afghans depuis la reconquête du pays par les talibans en août. La Fifa révélait ainsi le 15 octobre que «près de cent membres de la famille du football, dont des joueuses», avaient été emmenées de Kaboul à Doha par un vol de Qatar Airways, «avec le soutien» du pays-hôte du Mondial-2022. Par ailleurs, le CIO estimait fin octobre avoir «mis à l'abri» plus de 300 «membres de la communauté olympique afghane», avec l'aide du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les visas humanitaires obtenus par plusieurs comités olympiques nationaux auprès de leurs gouvernements.»Il reste cependant plus de 700 personnes en danger dans le pays, principalement des femmes et des filles pratiquant un sport, ainsi que des défenseurs du sport féminin», précisait alors l'instance olympique.