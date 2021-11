Le nouvel émissaire américain pour l'Afghanistan, Thomas West, doit rencontrer des représentants talibans pour la première fois jeudi au Pakistan, avec des diplomates chinois et russes, ont annoncé hier des responsables pakistanais et américains.

Les entretiens de cette «troïka plus», auxquels doit participer le ministre taliban des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi, auront lieu à Islamabad, a précisé un responsable pakistanais sous couvert d'anonymat. Il s'agira du premier déplacement de M. West dans la région depuis sa nomination en octobre à la place de Zalmay Khalilzad, en poste lors du retrait américain qui a précipité le retour au pouvoir des talibans en août. L'émissaire prévoit également de se rendre en Russie et en Inde, selon Washington.»Avec nos partenaires, nous allons continuer à préciser ce que nous attendons des talibans comme de n'importe quel futur gouvernement en Afghanistan», avait déclaré lundi à la presse le porte-parole du département d'Etat, Ned Price. La Chine et la Russie ont toutes deux confirmé que leurs émissaires pour l'Afghanistan participeraient à la rencontre d'Islamabad. Selon le responsable pakistanais, cette rencontre visera d'abord à «trouver les moyens d'empêcher une crise humanitaire» en Afghanistan et favoriser un élargissement du gouvernement afghan à d'autres tendances que les talibans qui le composent aujourd'hui exclusivement. L'ONU a, à de nombreuses reprises, averti ces dernières semaines que l'Afghanistan était au bord d'une très grave crise humanitaire, la moitié de sa population risquant de se retrouver à court de nourriture et de devoir choisir entre la faim et l'exil, à l'abord d'un très rude hiver. M. West, qui se trouvait cette semaine à Bruxelles pour discuter de l'Afghanistan avec des responsables de l'Otan, a souligné que les talibans s'étaient «très clairement» prononcés pour un retour de l'aide internationale à leur pays, une normalisation de leurs relations avec l'étranger et la levée des sanctions internationales qui les frappent. Il s'est également dit inquiet de la récente série d'attaques sanglantes de la branche afghane du groupe jihadiste Etat islamique (EI-K), assurant que Washington souhaitait «que les talibans réussissent» face à ces rivaux violents. Il a également souligné que la présence d'Al-Qaïda en Afghanistan, où le réseau est réputé proche de certains talibans, «est un sujet d'inquiétude actuelle dans notre dialogue avec les talibans». La Chine, à laquelle Washington s'est opposé ces derniers mois à propos de Taïwan, a «un rôle positif» à jouer en Afghanistan, avait également estimé M. West.

Pékin a de son côté indiqué soutenir «tous les efforts internationaux qui peuvent être positifs pour la paix et la stabilité en Afghanistan, et renforcer le consensus général» sur ces questions, par la voix d'un porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin. M. West a précisé que, lors de sa visite en Inde, il ne prévoyait pas de participer à un sommet régional sur la sécurité en Afghanistan auquel participeront mercredi la Russie, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Le Pakistan, rival historique de l'Inde, a refusé d'y participer, tout comme la Chine, alliée d'Islamabad. Le Pakistan est considéré comme l'un des plus proches alliés des talibans, alors que l'Inde soutenait fermement le gouvernement pro-occidental qu'ils ont renversé en août. Le porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, a salué hier l'organisation de ces divers rencontres régionales. «Nous n'avons aucune crainte que cela sera positif pour l'Afghanistan, car la région entière pense que la sécurité de l'Afghanistan est dans l'intérêt de tous», a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse à Kaboul.