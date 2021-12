Des responsables américains et palestiniens ont tenu mardi leur premier dialogue économique de haut niveau en cinq ans, les deux parties reconnaissant à cette occasion l'importance de renouer des liens politiques et économiques. Cette réunion par visioconférence entre représentants de l'Autorité palestinienne et de l'administration Biden a permis de discuter de «domaines actuels et futurs de coopération économique», selon un communiqué conjoint. Ils se sont engagés «à élargir et à approfondir» cette coopération dans toute une série de secteurs, dont le développement des infrastructures, l'accès au marché américain, le libre échange, certaines questions financières, les énergies renouvelables ou encore les investissements directs étrangers.»Le dialogue de cette année a témoigné de l'importance des relations économiques américano-palestiniennes et de la possibilité d'accroître la collaboration sur des questions économiques d'importance commune», lit-on.

Côté palestinien, la rencontre s'est notamment tenue en présence des ministres Khaled al-Assili (Economie) et Ishaq Sadr (Communication et Technologies de l'information), ainsi que de Zafer Melhem, président de l'Autorité de l'énergie et des ressources naturelles. On a noté côté américain celles de Yael Lempert, secrétaire d'Etat adjointe par intérim aux affaires du Proche-Orient, et de Hady Amr, sous-secrétaire d'Etat adjoint aux affaires israéliennes et palestiniennes. Les liens entre les Etats-Unis et l'Autorité palestinienne ont été rompus en 2017 en raison de la reconnaissance par Donald Trump d'Al Qods comme la capitale de l'entité sioniste.