Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mardi aux forces armées du pays de rester en état d’alerte élevé en raison des menaces à la sécurité. «La situation internationale complexe et les menaces potentielles pour la sécurité militaire de la Russie, notamment à proximité immédiate de nos frontières, exigent une préparation au combat constante et élevée», a déclaré M. Poutine lors d’une réunion avec des responsables du ministère de la Défense à Sotchi. Selon le président russe, malgré les défis causés par la pandémie, tous les événements d’entraînement programmés ont été organisés comme prévu et les unités militaires ont montré un haut niveau de préparation au combat. L’armée et la marine russes sont en train d’acquérir des équipements et des armements militaires modernisés, ce qui peut substantiellement «renforcer le potentiel de la triade nucléaire», a-t-il ajouté.

M. Poutine a également noté que les capacités militaires de la marine avaient été améliorées grâce au missile de croisière longue portée Kalibr et que les tests du missile hypersonique Zircon en étaient à leur dernière étape. «Nous prévoyons de continuer à améliorer la structure et la composition de l’armée et de la marine grâce à un approvisionnement actif en armes modernes, en équipements militaires et spéciaux ... et à travers le soutien des entreprises de défense», a-t-il enfin indiqué.