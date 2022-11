Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu samedi par téléphone avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi, a indiqué la présidence russe dans un communiqué. Les deux dirigeants ont évoqué «une série de questions» liées aux relations bilatérales entre l’Iran et la Russie «en mettant l’accent sur une intensification de la coopération dans les domaines politique, économique et commercial», a précisé la présidence russe. Le Kremlin précise que Poutine et Raïssi ont aussi abordé «le domaine des transports et de la logistique». Cette semaine, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, s’est lui rendu à Téhéran, où il a eu des discussions sur la coopération sécuritaire entre les deux pays.