Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé hier la position «conflictuelle» de l’UE à l’égard de la Russie lors d’un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen Charles Michel, à quelques jours d’un sommet des 27. «Vladimir Poutine a estimé que l’état des liens Russie-UE n’était pas satisfaisant du fait de la position non-constructive et parfois conflictuelle des partenaires européens», a indiqué le Kremlin. Un sommet européen pour de nouvelles sanctions contre Moscou doit se tenir jeudi et vendredi par vidéoconférence. «Du côté russe, la volonté de rétablir un format de coopération dépolitisé avec l’Union européenne (...) a été souligné», poursuit le Kremlin. Les deux dirigeants ont notamment parlé du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid et de son usage potentiel dans l’UE, de la guerre en Ukraine, de la situation au Bélarus. Autant de profonds désaccords.