Le président russe Vladimir Poutine a insisté samedi sur «le caractère inacceptable des activités militaro-biologiques des Etats-Unis en Ukraine» lors d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, selon un communiqué du Kremlin. De telles activités constituent un énorme danger tant pour la Russie que pour l’ensemble de l’Europe, a dit Poutine. Les deux dirigeants ont discuté de l’opération militaire russe en Ukraine, et Poutine a mentionné les attaques de missiles des forces de sécurité ukrainiennes sur les villes du Donbass. Bettel a dit que «nous devons mettre un terme» au conflit et que «personne n’a à gagner de ces affrontements, ni la Russie, ni l’Europe et certainement pas l’Ukraine», dans un communiqué sur le site du gouvernement luxembourgeois. Bettel a informé Poutine des contacts avec les dirigeants de l’Ukraine et d’autres pays, et Poutine a exposé son évaluation des pourparlers de paix russo-ukrainiens. Le ministère russe des A.E a demandé jeudi à Washington de fournir toutes les informations sur les activités des laboratoires biologiques liés aux Etats-Unis en Ukraine. La semaine dernière, devant la commission des Affaires étrangères du Sénat sur l’Ukraine, la sous-secrétaire d’État américaine aux Affaires politiques, Victoria Nuland, a reconnu que «Washington possède des installations de recherche biologique».