L'Ours blanc sort ses griffes et menace. Il brandit la menace nucléaire. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné au ministère de la Défense de mettre ses forces de dissuasion nucléaire en état d'alerte. «J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat», a déclaré Vladimir Poutine lors d'un entretien avec ses chefs militaires retransmis à la télévision. «C'est compris», a acquiescé le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Des menaces qui démontrent le sérieux et la gravité de la situation. Une décision prise en réponse à des déclarations, selon lui, agressives de pays membres de l'Otan et aux sanctions économiques contre Moscou. Une réponse directe au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui affirmait, jeudi dernier, que «Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance atlantique est une alliance nucléaire». Vladmir Poutine a justifié cette décision par les «déclarations belliqueuses de l'Otan» envers la Russie. Une menace inédite. La mise en alerte des forces de dissuasion nucléaire russes pourrait constituer la pire crise géopolitique mondiale depuis l'affaire des missiles de Cuba, en 1962. En somme, le président russe Vladimir Poutine ne veut pas se faire surprendre par toute sorte de manoeuvre militaire par les principales puissances de l'Otan. Le patron du Kremlin s'arme donc en conséquence avec beaucoup de prudence. Dans la foulée, il a également critiqué les sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie qualifiées d'»illégitimes». «Comme vous pouvez le voir, non seulement les pays occidentaux prennent des mesures inamicales contre notre pays dans le domaine économique - je veux parler des sanctions illégales que tout le monde connaît très bien -, mais de hauts responsables de grands pays de l'Otan se permettent de formuler des déclarations agressives concernant notre pays» a précisé Vladimir Poutine. Une force de dissuasion qui peut comprendre une composante nucléaire. Les forces de dissuasion russes sont un ensemble d'unités dont le but est de décourager une attaque contre la Russie, «y compris en cas de guerre impliquant l'utilisation d'armes nucléaires», selon le ministère de la Défense. Ces forces sont équipées de missiles, de bombardiers stratégiques, de sous-marins et de navires de surface. Sur le plan défensif, elles comprennent un bouclier anti-missile, des systèmes de contrôle spatiaux, de défense antiaérienne et antisatellite. Sur le, terrain, la bataille pour le contrôle de Kiev se poursuit par ailleurs. Auparavant, le président russe a accusé l'Ukraine de ne pas «saisir l'opportunité» de pourparlers qu'il veut imposer au Bélarus.