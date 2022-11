Les pourparlers de paix entre le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré se poursuivent, lundi dans la capitale sud-africaine Pretoria, en vue de «trouver une solution pacifique et durable» au conflit qui secoue le nord de l'Ethiopie depuis près de deux ans. Hôte de ces pourparlers organisés par l'Union africaine (UA), la présidence sud-africaine avait annoncé, à l'ouverture des discussions le 25 octobre, qu'elles s'achèveraient dimanche. Mais hier, la porte-parole de la Commission de l'UA, Ebba Kalondo, a indiqué qu'«aucune limite de date n'avait été fixée aux pourparlers». «Les pourparlers se poursuivent aujourd'hui», a déclaré, un diplomate informé des discussions. Ces discussions interviennent après une reprise des combats fin août, après cinq mois d'une fragile trêve, qui a alarmé la communauté internationale, inquiète des conséquences humanitaires du conflit. Rebelles tigréens et armée fédérale s'affrontent depuis novembre 2020 dans un conflit meurtrier qui a plongé le nord de l'Ethiopie dans une profonde crise humanitaire. Après cinq mois de trêve, les combats ont repris le 24 août.