L'ambassadeur permanent d'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, Kazem Gharibabadi, a déclaré dimanche que les Etats-Unis devaient présenter une liste des mesures qu'ils prendraient pour lever les sanctions contre l'Iran afin de prouver leur «sérieux» dans les négociations en cours sur l'accord nucléaire de 2015 (JCPOA). «Ce qui est recherché et débattu à Vienne, c'est la présentation d'une image claire et transparente concernant la suppression des sanctions», a déclaré M. Gharibabadi, cité par l'agence de presse IRNA. «Il est nécessaire d'énumérer les étapes de la levée des sanctions afin d'examiner le sérieux de Washington dans sa volonté d'honorer pleinement le JCPOA, et de vérifier si cela correspond à la politique déclarée (de l'Iran)», a-t-il dit. M. Gharibabadi, un négociateur de haut niveau engagé dans les pourparlers multilatéraux à Vienne, a ajouté que les négociateurs iraniens agissaient «conformément aux principes de la République islamique énoncés par l'ayatollah Ali Khamenei».