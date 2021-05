Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a pris part jeudi à une réunion regroupant les ministres ayant participé à la réunion d'urgence de l'Assemblée générale avec M. Volkan Bozkir, président de l'Assemblée générale, en vue de discuter de l'escalade de la violence dans les territoires palestiniens occupés, indique un communiqué du ministère. Au cours de cette rencontre, précise le communiqué,

«Boukadoum a réitéré la condamnation par l'Algérie de la politique de la puissance occupante et le silence de la communauté internationale qui est restée indifférente face à la répression à laquelle les Palestiniens, notamment les habitants d'El-Qods, ont fait face durant le mois sacré du Ramadhan». Il «a remercié le président de l'Assemblée générale pour sa réponse diligente à la demande formulée par l'Algérie, président du Groupe arabe, et le Niger, président de l'OCI, pour organiser une réunion d'urgence de l'Assemblée générale et discuter de la situation dans les territoires palestiniens occupés, en estimant que cet organe a un rôle important à jouer conformément à la charte des Nations unies». Le chef de la diplomatie algérienne a tenu à préciser que «cette réunion ne vise nullement à exempter le Conseil de sécurité de ses responsabilités juridiques, morales et historiques sur la question palestinienne tout en appelant ce dernier à se prononcer, sans délai, sur cette escalade de la violence et contribuer ainsi à lui mettre fin». Il a ainsi rappelé l'attachement de l'Algérie à une résolution juste et durable de la question palestinienne conformément à la légalité internationale qui permettra aux Palestiniens d'établir leur Etat souverain dans les frontières de 1967 avec El-Qods Echarif comme capitale. Le ministre a appelé, à cette occasion, le secrétaire général de l'ONU à décréter un état d'urgence humanitaire dans les territoires palestiniens occupés afin d'atténuer les souffrances des civils exposés depuis plusieurs jours à une agression sioniste inédite. Et il l'a exhorté à inscrire le règlement du conflit palestinien au top de ses priorités, en s'impliquant personnellement dans les efforts visant à mettre fin au carnage que vit actuellement le peuple palestinien. Auparavant, il avait assisté à une réunion de coordination regroupant les ministres arabes des Affaires étrangères, avant de prendre part à la réunion d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies sur les développements récents dans les territoires palestiniens occupés, réunion à laquelle participaient les MAE du Qatar, de l'Arabie saoudite, du Koweït, de la Palestine, de la Tunisie et de la Jordanie, tous présents à la réunion d'urgence de l'Assemblée générale, tenue à la demande du Groupe arabe et du Groupe de l'OCI. Boukadoum a insisté devant ses pairs sur «l'importance de la solidarité arabe et la nécessité de fédérer tous les efforts pour mettre fin à la violence et à la répression auxquelles font face les Palestiniens.