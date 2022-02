Le Premier ministre du gouvernement d'union nationale (GUN) créé par le Forum de dialogue politique interlibyen fin 2021, Abdelhamid Dbeibah a beau clamer qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un successeur sorti des urnes, son rival «nommé» jeudi par la Chambre des représentants (Parlement), Fathi Bachagha n'a pas perdu de temps pour se rendre, hier, à Tripoli, laissant planer la menace d'une crise nouvelle dans le pays. Depuis l'attaque atlantiste de 2011, la Libye traverse une dure épreuve, marquée par un imbroglio institutionnel et une dislocation des instruments de pouvoir. Pendant quelques mois, les avancées obtenues par la mission d'appui des Nations-unies en 2020-2021 avaient laissé entrevoir une chance de sortie de crise prochaine, avec des élections générales prévues le 24 décembre 2021 dont les résultats auraient consacré une légitimité réelle aux dirigeants issus des scrutins présidentiel et législatif. Peine perdue, les forces d'inertie voire de sabordage sont toujours à l'oeuvre et l'antagonisme apparent entre la Tripolitaine et la Cyrénaîque, longtemps pointé du doigt, a laissé place à des manoeuvres autrement plus «subtiles» dès lors qu'elles relèvent des ambitions personnelles et de rien d'autre. Ainsi, les «ennemis» d'hier sont-ils devenus les «alliés» d'aujourd'hui, comme on le voit dans le deal conclu entre l'ex-ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, puissant notable de Misrata, et les deux chefs de file basés dans l‘Est, le maréchal Khalifa Haftar et Aguila Saleh, l'inamovible président de la Chambre des représentants. Fathi Bachagha avait rendu visite aux deux hommes aussitôt annoncée l'organisation de l'élection présidentielle à laquelle ils étaient tous candidats, face au remuant Abdelhamid Dbeibah qui est, lui aussi, un sulfureux milliardaire de Misrata, tout comme Bachagha. Autant dire que la Libye effectue, bon gré mal gré, un retour à la case départ, même si ses factions sont pressées de toute part de respecter les aspirations du peuple libyen à des élections qui détermineront seules la légitimité des uns et des autres. Faute de quoi, le pays sera encore confronté à une duplication des autorités qui signifie, surtout, la fin d'une transition lourde de conséquences. La crise ouverte créée par un Parlement auto reconduit porte en elle la même menace qui a failli précipiter la Libye dans la partition, sachant que les mercenaires et les forces étrangères sont toujours à pied d'oeuvre dans l'est comme dans l'ouest du pays et que la guerre entreprise par Haftar le 4 avril 2019 pour prendre Tripoli, avec le soutien de sa coalition de groupes paramilitaires et de milices armées, n'est pas réellement terminée puisque l'ambitieux maréchal compte toujours s'emparer du pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Dbeibah, fort des soutiens obtenus à l'Est comme à l'Ouest, s'est mis en travers de sa route en se portant candidat à l'élection du 24 décembre et c'est pour cette raison qu'il doit céder la place à Fathi Bachagha. Pour le moment.