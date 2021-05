Les forces armées nigériennes ont repoussé lundi une attaque menée par le groupe terroriste Boko Haram contre leur poste à Bosso, dans la région de Diffa, dans le sud-est du pays, et ont «neutralisé plusieurs terroristes», a annoncé mardi le ministère nigérien de la Défense nationale dans un communiqué. Le lundi 17 mai, aux environs de 18h00 heure locale, «le poste militaire de reconnaissance de Bosso a fait l'objet d'une attaque menée par les éléments de Boko Haram, lourdement armés», précise le communiqué. «Après de violents combats ayant permis d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi, ce dernier a été contraint de se retirer en direction des îles du lac Tchad, hors du territoire national», indique le texte, ajoutant que des opérations de ratissage, «soutenues par des vols de reconnaissance des forces armés nigériennes et des forces partenaires», se poursuivaient dans la zone d'opération. Plusieurs matériels des assaillants ont été détruits et un véhicule équipé d'une arme 12/7 ont été récupéré par les forces armées nigériennes, qui ont enregistrés six blessés dans leur rang, a fait savoir le ministère. Depuis plus de 5 ans, les localités de cette partie du Niger subissent des attaques meurtrières de la secte Boko Haram à partir de ses positions au Nigeria, lesquelles ont fait des centaines de victimes civiles et militaires et plusieurs dizaines de milliers de déplacés au Niger et au Nigeria.