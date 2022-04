Plusieurs pays ont proposé leur aide à la Tunisie à la suite du naufrage du pétrolier Xelo, au large du golfe de Gabès, dans le sud-est du pays, afin d’éviter une catastrophe écologique. Différents pays ont exprimé leur disposition à venir en aide à la Tunisie et à lui assurer le soutien requis», indique la présidence de la République dans un communiqué, repris par l’agence de presse TAP. La Marine nationale tunisienne «a pris le commandement des opérations et les dispositions nécessaires pour éviter les fuites de gasoil dans la mer», ajoute la même source. Dimanche, des plongeurs de la Marine ont inspecté la coque du pétrolier et constaté qu’aucune fuite n’a été détectée. Selon la Présidence, «la coordination se poursuit entre toutes les parties concernées, dont les ministères de l’Environnement et des Transports ainsi que les autorités régionales». Le pétrolier Xelo a coulé samedi en raison de mauvaises conditions météorologiques. Il transporte 750 tonnes de gasoil. Des barrières antipollution sur un périmètre de 200 m autour de la zone du naufrage ont été mises en place.