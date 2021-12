Plusieurs Palestiniens ont été arrêtés vendredi par les forces d'occupation sionistes dans différentes villes de Cisjordanie et à Al-Qods occupées, selon des médias locaux. D'après l'agence palestinienne WAFA, citant des sources locales, trois agriculteurs ont été arrêtés à Areha alors qu'ils travaillaient leurs terres, dans la vallée du Jourdain, près de la frontière jordanienne. Au nord de cette ville, un garçon de 16 ans, Tariq Mahmoud Abdullah, et deux frères, Hamdallah et Bashar Adnan Abu Zubaydah, âgés de 18 et 30 ans, ont également été arrêtés. Comme aussi trois autres garçons, Muhammad Hani Hashash, Imad Wael Shbeita et Saqr Ghazal Salim, tous âgés de 16 ans de la ville d'Azzun, à l'est de Qalqilya, A Al Qods occupée, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté deux jeunes, Shadi Abu Sneina et Muhannad Abu Wahdan qui se trouvaient dans la mosquée d'Al-Aqsa., Au total, 4.650 Palestiniens, dont 180 enfants et 39 femmes, sont dans les geôles israéliennes. S'ajoutent 550 malades, dont 300 atteints de maladies chroniques. Les forces d'occupation prennent quotidiennement d'assaut les domiciles des Palestiniens et terrorisent enfants et femmes. Plus de 45 Palestiniens ont été blessés jeudi par des balles métalliques recouvertes de caoutchouc, selon WAFA. Des dizaines d'autres ont été asphyxiés par les gaz lacrymogènes.