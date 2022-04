De nombreuses personnes ont été tuées dimanche lors d'attaques menées par des hommes armés non identifiés contre plusieurs villages de l'État du Plateau, dans le centre du Nigeria, a annoncé lundi un haut responsable. Simon Bako Lalong, gouverneur de l'État du Plateau, a condamné lundi les «attaques terroristes» contre certaines communautés de l'État, où de nombreuses personnes ont été tuées tandis que des maisons et des biens ont été détruits, selon un communiqué du porte-parole. Il a ajouté avoir ordonné aux forces de sécurité de «dominer la zone» après leur réponse initiale qui a mis fin aux attaques. Il les a également chargées de poursuivre les hommes armés en fuite et de s'assurer qu'«ils paient pour leurs crimes». Selon le gouverneur, en plus d'avoir approché le gouvernement fédéral afin de collaborer pour riposter aux groupes armés, le gouvernement du Plateau a adopté des dispositions pour renforcer les mesures de sécurité et améliorer la capacité des agences à répondre à toutes les situations. Selon une source sécuritaire, au moins 80 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors des attaques à Kanam et Wase. Une série d'attaques a touché certaines régions du Nigeria, ces derniers mois, entraînant la mort de civils et l'enlèvement de personnes.