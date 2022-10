Un nouveau gouvernement comprenant d’anciens chefs rebelles a été nommé vendredi par décret au Tchad, deux semaines après qu’un dialogue national de réconciliation a prolongé la «transition» vers des élections pour deux ans et confirmé Mahamat Idriss Déby Itno à la tête de l’Etat. Le nouveau gouvernement, promis par Déby est composé de 44 ministres et secrétaires d’Etat.Ces accords entérinés le 8 août avaient été boycottés par deux des plus importants groupes rebelles, absents du DNIS. Le 20 avril 2021, à la mort du maréchal Idriss Déby Itno, tué par des rebelles, l’armée avait proclamé son fils, le général Mahamat Déby, 38 ans, président.