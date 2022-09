Le chef d'état-major de l'armée sahraouie, Mohamed El-Ouali Akeik, a affirmé samedi à Chahid El Hafedh (camps des réfugiés sahraouis) que la volonté du peuple sahraoui «constitue une référence incontournable pour la résolution du conflit au Sahara occidental».

S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Staffan de Mistura, El Ouali-Akeik a soutenu que «les messages de l'armée sahraouie à travers cette rencontre portent sur la nécessité pour les Nations unies, le Conseil de sécurité et la communauté internationale de s'engager dans l'application de la légalité internationale et d'accélérer la recherche d'une solution juste au conflit au Sahara occidental, une solution garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination».

Le chef d'état-major de l'armée sahraouie a condamné l'indifférence vis-à-vis du dossier sahraoui, citant l'ONU qui «s'est soustraite à ses responsabilités trente années durant, ce qui s'est répercuté sur le peuple sahraoui qui paie un lourd tribut en raison de l'entêtement de l'occupant marocain, le manque de sérieux de la part du Conseil de sécurité, et de crédibilité de la communauté internationale dans l'application des décisions de la légalité internationale pour le règlement du conflit dans la dernière colonie en Afrique».

«L'ONU est parfaitement informée des violations commises au Sahara occidental à l'endroit des civils sahraouis sans défense.

De même qu'elle est au fait des développements de la guerre en cours dans la région depuis le 13 novembre 2020 à travers la MINURSO», a-t-il ajouté. Évoquant sa rencontre avec De Mistura, il a affirmé qu'elle avait permis de «faire passer des messages importants à l'ONU, notamment au Conseil de sécurité, quant au reniement du droit du peuple sahraoui à la liberté et l'indépendance, l'absence auprès de la communauté internationale d'une véritable réaction, ainsi que le traitement inacceptable réservé au Maroc».

Les entretiens avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental se sont déroulés en présence du commandant de la 6e Région militaire, Aba Ali Hamoudi et du directeur central du commissariat politique de l'Armée de libération sahraouie, Youcef Ahmed Salem.

Au programme de la deuxième et dernière journée de sa visite, l'envoyé personnel onusien devait notamment rencontrer, hier, des représentants de la société civile, et le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali.