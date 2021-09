Au total, 626 colons israéliens, ont fait irruption, hier, dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à El-Qods occupée, et ont accompli des rituels, selon le département des waqfs islamiques à la ville Sainte, cité par l'agence palestinienne de presse, Wafa. Les colons sont entrés dans l'enceinte sacrée et ont effectué des rituels et des visites provocatrices. Le directeur général du Département des dotations islamiques à El-Qods occupée et des affaires de la mosquée Al-Aqsa, Azzam Al-Khatib, a déclaré que la police d'occupation avait transformé la mosquée sainte «en caserne militaire», à la lumière du nombre croissant de colons prenant d'assaut ses esplanades. Il convient de noter que le nombre de colons ayant pris d'assaut Al-Aqsa a atteint un niveau sans précédent au cours des derniers jours, sous prétexte de célébrer des fêtes juives. L'occupation israélienne intensifie ses incursions pendant les fêtes juives, alors que l'entité sioniste exploite chaque occasion notamment religieuse pour harceler et rendre pénible la vie des palestiniens en Cisjordanie, à El Qods occupés et dans la bande de Ghaza, en imposant des mesures et des pratiques draconiennes sous prétexte de protéger les fêtards, selon l'agence Wafa.

Par ailleurs, la députée palestinienne Khalida Jarrar, l'une des figures les plus connues du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), a été libérée, dimanche, après avoir purgé une peine de deux ans dans une prison sioniste. Mme Jarrar, 58 ans, avait été arrêtée en octobre 2019 par les forces d'occupation israéliennes à son domicile de Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, lors d'une opération ciblant différentes personnalités palestiniennes.