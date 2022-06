Le Conseiller principal chargé de liaison avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO) du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR), Hervé Kuaté, a annoncé, devant la plénière du Parlement de la CÉDÉAO, que les Etats de la Communauté ont enregistré en 2022 quelque 6 134 081 déplacements forcés, 5 618 866 déplacés internes et 515 215 réfugiés du fait de l'insécurité, des conflits et autres calamités naturelles. Il s'agit pour l'UNHCR de montrer aux députés communautaires l'ampleur du phénomène des déplacements, qu'ils soient forcés du fait de guerre, de conflits, de terrorisme ou occasionnés par un phénomène naturel, et éveiller en eux le désir de mener le plaidoyer en faveur de la promotion de la paix, la stabilité et la cohésion au sein des communautés de l'espace CÉDÉAO. Selon Hervé Kuaté, les différentes tendances des déplacements s'observent par une augmentation constante du nombre des déplacés internes et des réfugiés qui se chiffrent respectivement en 2022 à 5 618 866 et 515 215, par une urbanisation/exode rural avec des déplacements de courte distance à l'intérieur des zones rurales aux déplacements de longue distance vers les centres urbains, par des déplacements multiples non pris en compte dans les chiffres, mais qui ont un grand impact sur les programmes. Il est également observé, selon Kuaté, un cercle vicieux dans les déplacements. Ainsi, des déplacés internes peuvent se retrouver en réfugiés, de réfugiés en rapatriés, des rapatriés en déplacés internes et retour aux réfugiés pour certains. Ces mouvements s'observent le plus vers les pays côtiers, l'Afrique du Nord et surtout vers l'Europe. Cependant, a-t-il relevé, ces déplacés et réfugiés sont souvent confrontés à des risques qui se résument à des menaces et des soupçons dont les femmes et les jeunes sont les plus impactés, des violations des droits, la vulnérabilité, l'absence de services de protection, un accès limité à l'aide humanitaire et les tensions sociales.