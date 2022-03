Plus de 3,2 millions de personnes ont fui l'Ukraine et les combats déclenchés par l'intervention de l'armée russe le 24 février, dont plus de 2 millions sont allées en Pologne, selon un décompte de l'ONU publié hier. L'ONU a également recensé environ deux millions de déplacés à l'intérieur du pays. Elle estime par ailleurs qu'environ 13 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire en Ukraine.

Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 3 270 662 réfugiés sur son site Internet dédié vers 11h00 GMT. Ce sont 100.765 de plus que lors du précédent pointage jeudi. Quelque 162 000 ressortissants de pays tiers ont fui l'Ukraine, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) mercredi.

L'Europe n'avait pas connu de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper au conflit, selon les premières prévisions de l'ONU. Avant ce conflit, l'Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev - qui n'incluent donc pas la Crimée (sud) annexée par la Russie, ni les zones de l'Est sous contrôle des séparatistes pro-russes. Selon Jakob Kern, un porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM), il y a aujourd'hui une «course contre la montre» pour reconstituer les stocks de nourriture en Ukraine.

La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié de tous les réfugiés qui ont fui depuis le début de l'intervention russe - environ six réfugiés sur 10. Depuis le 24 février, 1 975 449 personnes fuyant le conflit en Ukraine sont entrées en Pologne, selon le décompte du HCR.

Les gardes-frontières polonais ont toutefois annoncé, hier, un chiffre supérieur à deux millions. «Aujourd'hui, le 18 mars, à 9h00 (8h00 GMT), le nombre des réfugiés d'Ukraine a dépassé deux millions. Ce sont en majorité des femmes avec des enfants.

Les fonctionnaires des gardes-frontières sont les premiers Polonais qui les aident après qu'ils ont franchi la frontière», selon un bref communiqué sur leur compte Twitter.

Avant cette crise, la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l'Union européenne. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, 508692 personnes se sont rendues en Roumanie, selon un décompte arrêté à la date du 17 mars. Comme pour la Moldavie, de nombreux réfugiés décident de poursuivre leur route une fois en sécurité. Après leur arrivée en Moldavie, petit pays de 2,6 millions d'habitants et l'un des plus pauvres d'Europe, une partie des réfugiés poursuivent leur route jusqu'en Roumanie ou en Hongrie, souvent pour retrouver de la famille. Selon le HCR, 355426 personnes sont entrées en Moldavie, selon un décompte arrêté au 17 mars. La Hongrie a accueilli jusqu'à présent 282611 personnes, selon des chiffres du HCR arrêtés au 17 mars.

Le pays compte cinq postes-frontières avec l'Ukraine. Plusieurs villes frontalières, comme Zahony, ont aménagé des bâtiments publics en centres de secours, où des civils hongrois viennent proposer vivres ou assistance. Selon le point actualisé du HCR arrêté au 17 mars, 234738 personnes ayant fui l'Ukraine sont allées en Slovaquie.

Le nombre de personnes ayant trouvé refuge en Russie s'élève à près de 184563 à la date du 17 mars. Le HCR note aussi que, entre le 21 et le 23 février, 50000 personnes sont passées des territoires séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lougansk en Russie. Le HCR n'a pas actualisé le bilan concernant le Bélarus.

À la date du 16 mars, le pays avait accueilli 2127 personnes. Le HCR a supprimé la rubrique concernant les autres pays européens et précise que pour les pays frontaliers de l'Ukraine qui font partie de l'espace Schengen (Hongrie, Pologne, Slovaquie), les chiffres présentés par le Haut- Commissariat sont ceux des gens qui ont traversé la frontière et sont entrés dans le pays. Le HCR estime «qu'un grand nombre de personnes ont poursuivi leur chemin vers d'autres pays». De plus, l'organisation indique ne pas compter les gens originaires de pays limitrophes et qui quittent l'Ukraine pour rentrer chez eux.