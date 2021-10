Plus de 130 rebelles ont été tués, ces dernières 24 heures au Yémen dans des frappes de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite qui soutient le pouvoir yéménite, a indiqué un communiqué publié à Riyadh et repris aussitôt par les médias locaux. La coalition intervient au Yémen depuis 2015 pour appuyer les forces du gouvernement yéménite face aux rebelles Houthis proches de l'Iran. Les rebelles mènent, au prix de nombreuses pertes, une bataille acharnée pour arracher Marib, dernier bastion loyaliste dans le nord dont ils contrôlent la majeure partie et dont ils espèrent tirer un profit économique important, la région étant particulièrement riche en ressources naturelles. Selon le communiqué de la coalition diffusé par la télévision d'Etat saoudienne al-Ekhbariya, «plus de 134 rebelles Houthis ont péri dans des frappes qui ont ciblé neuf de leurs véhicules militaires dans le secteur d'al-Abdiya» dans le sud de la province de Marib, contrôlée par les forces gouvernementales. La veille, la coalition a annoncé la mort de «plus de 156» rebelles Houthis dans une «opération ciblée» dans la même région. Les rebelles Houthis quant à eux ne font jamais état des pertes subies mais se contentent d'indiquer les dégâts causés à leurs ennemis de la coalition. Al-Abdiya est située dans le sud de la province de Marib, à environ 100 kilomètres au sud du chef-lieu éponyme. En sept ans de guerre, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, pour la plupart des civils, et des millions d'autres ont été déplacées, d'après les organisations internationales. L'ONU n'a jamais cessé d'alerter sur les conséquences du conflit, parlant de la plus grande catastrophe humanitaire de ces dernières années.