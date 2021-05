Les combats entre les forces gouvernementales afghanes et les talibans ont fait plus de cent morts chez les insurgés au cours des dernières 24 heures, a déclaré dimanche le ministère de la Défense. L'armée américaine a remis dimanche la base de Camp Antonik, située dans la province du Helmand (sud), un bastion des Talibans, aux forces afghanes, après avoir officiellement entamé la veille son retrait d'Afghanistan. Les talibans et les forces gouvernementales se sont affrontés dans plusieurs provinces, y compris dans l'ancien bastion insurgé de Kandahar où l'armée américaine a mené une «frappe de précision» samedi alors qu'elle commençait le retrait final des troupes. Cinquante-deux autres combattants talibans ont été blessés dans les affrontements.