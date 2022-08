Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Xie Feng a convoqué, jeudi, Jim Nickel, chargé d'affaires de l'ambassade du Canada en Chine, pour déposer des représentations solennelles et une vive protestation concernant la déclaration négative sur Taiwan publiée par les ministres des Affaires étrangères du G7 et le Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. La Chine condamne fermement la déclaration du G7 qui confond le bien et le mal, a annoncé M. Xie, ajoutant que la visite de Nancy Pelosi à Taiwan avait gravement violé le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, sérieusement endommagé le fondement politique des relations Chine-Etats-Unis, gravement enfreint la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, et gravement sapé la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan. La partie américaine a défié à plusieurs reprises la ligne rouge de la Chine, sapé les intérêts fondamentaux de la Chine et fait monter les tensions, a indiqué Xie, ajoutant que les Etats-Unis étaient les seuls responsables de la situation actuelle et devaient en assumer l'entière responsabilité. La partie américaine a initié les provocations, alors que la Chine a été obligée d'agir en légitime défense, ce qui est légal et raisonnable, a déclaré Xie, notant qu'au lieu de tenir les Etats-Unis pour responsables, le G7 avait demandé à la partie chinoise de faire preuve de retenue. «C'est une logique flagrante de voleurs», a-t-il indiqué. Xie a ajouté que le G7 avait gratuitement violé le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, axées sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, et violé de manière flagrante le principe d'une seule Chine, confirmé dans la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a été adopté par 181 pays et largement observé par la communauté internationale.

La Chine est déterminée à sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale et à contrecarrer les ingérences étrangères dans ses affaires intérieures, a déclaré M. Xie, ajoutant que toute tentative de connivence ou de soutien aux forces séparatistes de l'«indépendance de Taïwan» était vouée à l'échec. Notant que plus de 100 pays et organisations internationales avaient réitéré leur soutien au principe d'une seule Chine, le vice-ministre a indiqué que le G7 n'était aucunement en position de représenter la communauté internationale et ne devait pas s'opposer au 1,4 milliard de Chinois, à la grande majorité des pays du monde et à la justice internationale. La Chine exhorte le Canada à corriger immédiatement ses erreurs, à respecter les faits, à arrêter de participer à une confrontation de blocs et à cesser ses actions erronées sur la question de Taïwan. Faute de quoi, la partie canadienne devra en assumer toutes les conséquences, a déclaré Xie.