Des pêcheurs et des agriculteurs palestiniens ont été agressés vendredi par les forces de l'occupation sioniste à Ghaza, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa, citant des sources locales palestiniennes. Selon Wafa, les forces de l'occupation ont encerclé un bateau des pêcheurs palestiniens au nord de la bande de Ghaza, sans connaître leur sort. Les pêcheurs palestiniens sont quotidiennement ciblés par des mitrailleuses lourdes, des obus et des canons à eau dans le but de limiter leur activité, qui est pourtant une source vitale de revenus pour des milliers de familles palestiniennes. À l'est de l'enclave palestinienne, plusieurs agriculteurs palestiniens ont été asphyxiés par l'inhalation du gaz lacrymogène tiré par les forces de l'occupation sioniste, selon des sources locales palestiniennes, citées par Wafa. Les mêmes sources ont révélé que les forces sionistes qui se trouvaient dans les tours militaires à l'est de Ghaza, -soumise à un embargo depuis près de 15 ans-, ont tiré des balles réelles et du gaz lacrymogène en direction des agriculteurs palestiniens, travaillant dans leurs terres tandis que qu'un berger palestinien a été violemment agressé par de nombreux colons juifs à Masafer Yatta, au sud de la ville d'El-Khalil. Ce n'est pas la première fois que les agriculteurs sont soumis à de telles attaques de la part des forces d'occupation sionistes qui agressent et harcèlent quotidiennement les Palestiniens le long de la barrière érigée par l'occupation dans l'enclave. L'armée sioniste interdit aux Palestiniens de s'approcher à moins de 300 mètres de la clôture entourant l'enclave palestinienne, qu'elle a déclarée unilatéralement «zone tampon» et à partir de laquelle elle multiplie les tirs sans sommation pour empêcher les Palestiniens non pas de franchir cette zone mais aussi et surtout de pouvoir travailler sans risque leur champ de subsistance.