La Jordanie et l'Egypte ont souligné lundi, la nécessité de maintenir le cessez-le-feu à Ghaza et de mettre fin aux violations par l'entité sioniste des droits des Palestiniens, selon un communiqué du ministère jordanien des Affaires étrangères. Lors d'une conférence à Amman organisée par le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, et par son homologue égyptien, Sameh Shoukry, les deux parties ont réaffirmé leur coordination continue pour «contrer les violations illégales israéliennes qui sapent le processus de paix». Ces deux diplomates ont également discuté des efforts pour trouver une solution politique en vue de relancer une action internationale active afin de mettre fin à l'occupation, et de réaliser une paix juste et complète qui garantisse l'établissement d'un Etat palestinien indépendant sur les bases des frontières de 1967, avec el Qods-Est comme capitale. Les deux pays ont convenu qu'il ne pourrait y avoir de paix juste et complète sans mettre fin à l'occupation et sans réaliser une solution à deux Etats. Réaffirmant que la partie israélienne n'avait aucun droit de déloger les résidents de Cheikh Jarrah de leur foyer, M. Safadi a mis en garde que des tels mouvements «pousseraient la situation à exploser à nouveau et constituent un crime de guerre que la communauté internationale devrait empêcher».

Par ailleurs, quelque 380,000 Palestiniens sont soumis au déplacement forcé à El Qods occupée, a indiqué lundi un responsable de la ville sainte. Selon le gouverneur d'El Qods Adnan Gheith, «le gouvernorat d'El Qods est une région profanée jour et nuit par les colons et les soldats d'occupation», affirmant que 380.000 Palestiniens sont soumis au déplacement forcé dans la ville sainte. Il a ajouté que «la mosquée Al-Aqsa n'était jamais à l'abri des assauts et les fidèles jamais épargnés par la répression». Il a indiqué que le quartier de Sheikh Jarrah est devenu semblable à la rue de Shuhada dans le gouvernorat d''El Khalil en plus d'autres quartiers comme les quartiers d'Al-Bustan, de Batn Al-Hawa et d'autres qui sont ciblés jusqu'à présent par l'occupation.

Les forces d'occupation israéliennes ont procédé à l'arrestation de 22 palestiniens tôt dimanche dernier, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Suite à un assaut à la mosquée Al-Aqsa à El Qods occupé, des dizaines de soldats israéliens ont arrêté quatre Palestiniens en plus du gardien de la mosquée, Fadi Elayyan et le fonctionnaire dans le service des manuscrits du département des Waqfs islamiques à El Qods, Ali Wazwaz, précise Wafa. Les forces d'occupation ont également arrêté le secrétaire du mouvement Fatah à El Qods occupé, Shadi Mattour, dans le quartier de Beit Hanina au nord d'El Qods, en plus des militants, Fadi Mattour et Nour Shalabi, ajoute la même source. A Ramallah, les soldats sionistes ont arrêté l'ex-prisonnier Ahmed Zahran, un adolescent dans le village de Deir Ibzi en plus de deux citoyens à Naplouse et sept autres dont un prisonnier libéré à Jénine. Les autorités d'occupation sionistes lancent des campagnes d'arrestations quotidiennes en Cisjordanie.