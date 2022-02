Les négociations sur le programme nucléaire civil de l'Iran, qui entrent dans leur dernière ligne droite, n'ont pas permis d'aboutir jusqu'à présent à des engagements équilibrés entre Washington et Téhéran, a estimé dimanche un haut responsable iranien. Les négociations en cours à Vienne depuis le printemps dernier, coordonnées par l'Union européenne, se déroulent entre Iraniens et grandes puissances (Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie), avec la participation indirecte des Etats-Unis. Après des mois d'impasse, des progrès ont été réalisés ces dernières semaines pour relancer l'accord de 2015. Washington s'était retiré de l'accord en 2018 et avait rétabli l'essentiel des sanctions économiques américaines contre Téhéran. Les négociations portent sur quatre dossiers: la levée des sanctions, la question du nucléaire, la vérification et l'obtention de garanties. «Malgré des progrès limités dans les îViennaTalks (pourparlers de Vienne), nous sommes encore loin d'avoir atteint l'équilibre nécessaire dans les engagements des parties», a écrit sur Twitter Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, plus haute instance politique, militaire et sécuritaire du pays. «L'équilibre dans les engagements dépend des décisions politiques de Washington pour arriver à un bon accord», a-t-il ajouté. Vendredi, Washington a annoncé le rétablissement des dérogations-clés protégeant de la menace des sanctions américaines les pays et entreprises étrangères impliqués dans des projets nucléaires non militaires. Les Etats-Unis ont assuré qu'il «ne s'agissait pas d'une concession à l'Iran», ni d'un «signal indiquant que le point pour parvenir à une entente est proche». Si les Américains souhaitent montrer leur «bonne volonté», cela reste cependant «insuffisant», selon le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian.