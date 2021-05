Le chef d'état-major des armées françaises, le général François Lecointre, a dénoncé, hier, une «manipulation» contre la force française Barkhane après une enquête de l'ONU l'accusant d'avoir tué 19 civils réunis pour un mariage au Mali. «Très clairement, il s'est agi d'une attaque contre l'armée française, contre l'opération Barkhane, contre la légitimité de nos engagements», a-t-il déclaré dans une interview au quotidien français Le Figaro. Les «erreurs» et les «biais» du rapport de la direction des droits de l'homme de la Minusma, la Mission de l'ONU au Mali, «découlent pour une part d'une manipulation», a estimé le général Lecointre. L'enquête a conclu qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française avait visé des civils réunis pour un mariage près de Bounti (centre), et pas seulement des jihadistes comme l'affirme Paris, qui réfute toute bavure. Les autorités françaises ont toujours assuré qu'il n'y avait pas de mariage, que le renseignement avait «formellement» établi qu'il s'agissait d'un rassemblement de jihadistes et que l'intervention d'une patrouille d'avions français lâchant trois bombes avait «neutralisé» une trentaine de jihadistes. La France, qui engage environ 5.100 hommes au sein de Barkhane, a déjà été en butte à des soupçons de bavure, mais jamais à un rapport aussi circonstancié de l'ONU. La ministre française des Armées Florence Parly a parlé de «guerre informationnelle» que livreraient les groupes jihadistes. Les autorités maliennes avaient fourni une version des évènements cohérente avec celle de la France. L'Europe sera toujours engagée «dans 10 ans» contre le jihadisme au Sahel et «sans doute plus qu'aujourd'hui», a par ailleurs déclaré, hier, le chef d'état-major des armées françaises dans une interview au quotidien Le Figaro. Plusieurs pays européens (Suède, Italie, Tchèques, Estonie) ont aussi engagé des forces spéciales sur le terrain, au côté de la France, dans l'opération Takuba. Paris compte notamment sur cette force pour partager avec ses partenaires le fardeau de la lutte contre les jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique.

Sans action commune au Sahel, «cette région va devenir une zone de chaos» avec des «migrations illégales impossibles à contrôler qui viendront déstabiliser nos Etats européens vieillissants», a mis en garde le général Lecointre. Les reproches de «néocolonialisme» souvent adressés à la France seront aussi moins présents si l'Europe prend le relais, a estimé le chef d'état-major. «Il y a moins de risques (de telles accusations) si c'est l'Europe qui le propose que si c'est la France seule, même si nous agissons à la demande des Etats» du Sahel, a-t-il relevé. «Il est nécessaire de partager l'effort entre Etats membres pour être plus forts», a-t-il insisté. L'Europe a des «faiblesses», a-t-il pointé, déplorant notamment une «lenteur de prise de décision», mais aussi des «atouts». «Elle est un acteur global, contrairement à l'Otan, qui est une alliance militaire», a-t-il souligné. Outre l'action militaire, l'Europe dispose de leviers d'action en matière de «gouvernance et de développement» pour aider ces pays à se doter de structures étatiques plus robustes et à «assumer leur destin», a-t-il pointé.