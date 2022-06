Le membre du secrétariat national du Front Polisario chargé de l'Europe et de l'Union européenne (UE), Bachir Oubi Buchraya, a affirmé que le «Groupe des amis du Sahara occidental», composé de 17 membres, «contribuera sans aucun doute à redoubler les efforts internationaux pour régler la question sahraouie, conformément à la Charte des Nations unies, la Norvège étant membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec un rôle attendu pour faire avancer le règlement du conflit au Sahara occidental sur la base du respect du droit international et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination». Oubi Bouchraya s'attend à ce que le groupe parlementaire joue un «rôle important» dans la bataille juridique pour protéger les ressources naturelles du Sahara occidental, «compte tenu de la ferme position du gouvernement norvégien qui empêche toutes les entreprises norvégiennes de traiter avec l'occupant marocain concernant l'exploitation des ressources du peuple sahraoui, qui a eu un impact sur le processus judiciaire et la position des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE)».