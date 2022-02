Au moins 11 personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés dans l’état nigérian de Kaduna (nord), a annoncé hier un responsable gouvernemental. Le commissaire de l’Etat pour la sécurité domestique et les affaires intérieures, Samuel Aruwan, a fait savoir dans un communiqué que les assaillants ont attaqué un village dans la région de Zango Kataf, dimanche à l’aube. Trente habitations ont été incendiées au cours de l’attaque et quelques survivants ont été admis dans un hôpital, a confirmé M. Aruwan, ajoutant que les opérations de recherche et de secours ainsi que la poursuite des auteurs sont en progrès sur différents fronts. Le nord du Nigeria a été le théâtre d’une série d’attaques perpétrées par des groupes armés ces derniers mois. Cette région a également connu des incidents récurrents de vol de bétail et de banditisme armé.