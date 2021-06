Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a donné ses instructions aux autorités compétentes de prendre une nouvelle série de mesures à partir de dimanche dans les provinces classées à haut risque de propagation de la pandémie, à commencer par celle de Kairouan (centre de la Tunisie), où la situation épidémiologique demeure «critique».

M. Mechichi a demandé de décréter une quarantaine générale et un blocage des provinces dont la contamination par la COVID-19 dépasse 400 cas par 100.000 habitants, a indiqué samedi la présidence du gouvernement tunisien. Dans ce sens, Mechichi a ordonné de coordonner avec l'équipe militaire actuellement sur le terrain à Kairouan, pour la répartition des patients entre les différentes structures de santé au niveau régional et les transférer dans d'autres provinces, mieux équipées, pour les cas graves. Parmi ces nouvelles mesures, figurent la création de centres régionaux d'isolement pour les cas positifs et d'hôpitaux de campagne pour prendre en charge les cas positifs détectés précocement et l'organisation de campagnes intensives sur le terrain pour le dépistage et la détection de possibles souches mutantes de la Covid-19. Durant les dernières 24 heures, le ministère tunisien de la Santé a signalé 2.193 nouvelles infections par le nouveau coronavirus et 86 décès supplémentaires. En tout, la Tunisie totalise, depuis le 2 mars 2020, quelques 381.175 cas confirmés de Covid-19 et 13.960 décès, alors que le nombre de guérisons s'élève à 331.910.