Quelque 80 000 manifestants dont plus de 6 000 à Paris se sont mobilisés contre le pass sanitaire pour le dixième samedi consécutif. Ils étaient 121 000 participants samedi dernier, 140 000 la semaine précédente et 237 000 le 7 août. Figuraient notamment des personnels soignants, obligés depuis mercredi de se faire vacciner et dont certains ont démissionné tandis que 3 000 ont été suspendus. L'obligation vaccinale est en vigueur pour 2,7 millions de professionnels: hôpitaux, maisons de retraite, soignants libéraux, aides à domicile, pompiers, ambulanciers. «Bienvenue au Kontrolistan. Gloire à Macronescu, notre guide», clamaient des pancartes, place du Trocadero, à Paris, dans un rassemblement de l'extrême droite. La France a franchi la barre des 50 millions de primo vaccinés.