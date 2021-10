Responsables iraniens et saoudiens se sont à nouveau rencontrés en Irak, ont indiqué hier trois sources irakiennes, les discussions entre les rivaux régionaux se poursuivant après l’élection à la présidence iranienne de Ebrahim Raïssi. Lancés sous la présidence de Hassan Rohani et rendus publics pour la première fois en avril, ces pourparlers ont abouti à de «sérieux progrès» sur le dossier sécuritaire du Golfe, reconnaissait déjà le 23 septembre le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh. «Un responsable iranien a rencontré un responsable saoudien à Baghdad, dans la continuité des réunions précédentes entre les deux pays», a indiqué une source irakienne proche du dossier, sans identifier ces officiels ni la date de la rencontre, mais précisant qu’elle avait eu lieu ces derniers jours. Après la révélation en avril de la tenue de pourparlers, le président irakien Barham Saleh avait affirmé que l’Irak avait accueilli «plus d’une fois» des discussions entre Riyadh et Téhéran, tandis que des sources diplomatiques avaient assuré que d’autres rencontres devaient suivre. «L’Iran est un pays voisin. Nous espérons que nos pourparlers aboutiront à des résultats tangibles qui permettraient d’établir la confiance» et de relancer «la coopération» bilatérale, a déclaré le roi saoudien Salmane dans son discours par visioconférence à l’Assemblée générale de l’ONU, il y a une semaine.