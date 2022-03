Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené samedi de nouvelles attaques contre des retranchements des forces de l'occupation marocaines dans le secteur de Mahbes, indique un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué numéro 477, «les unités de l'APLS ont poursuivi samedi leurs attaques contre les positions des forces de l'occupation marocaines en menant un violant bombardement dans plusieurs sites dans le secteur de Mahbes dans les zones de Guerat Uld Blal et Sabjat Tanuchad». «Des détachements avancés de l'APLS avaient intensifié vendredi leurs attaques contre les cibles des forces d'invasion marocaines dans le secteur de Mahbes et dans la zone de Umaytir EL-Mkhinza», poursuit la même source. «Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte», conclut le communiqué.

Par ailleurs, le gouvernement sahraoui a affirmé, à la faveur du 46e anniversaire de la création du 1er gouvernement sahraoui, sa détermination constante à aller de l'avant dans la défense de tous les droits légitimes du peuple sahraoui jusqu'à l'indépendance. À l'occasion de la célébration de sa journée nationale et le 46e anniversaire de la proclamation de la République, le gouvernement exprime sa détermination constante à aller de l'avant dans la concrétisation des objectifs de la création du 1er gouvernement dans l'histoire du peuple sahraoui, lit-on dans un communiqué du gouvernement sahraoui célébrant la Journée nationale de création du 1er gouvernement le 5 mars de chaque année. La création du gouvernement sahraoui «est intervenue pour combler le vide politique laissé par le départ du colonisateur espagnol mais aussi pour mettre en place les premières pierres de l'État sahraoui», ajoute la même source. «Après des années d'efforts inlassables, l'État sahraoui est reconnu, aujourd'hui, par plus de 80 États à travers le monde et dispose de nombreuses représentations diplomatiques. L'État sahraoui est aussi membre fondateur de l'Union africaine», a souligné la même source.