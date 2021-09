Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené, mardi, de nouvelles attaques contre les sites des soldats de l’occupation marocaine dans les secteurs, de Smara, Al-Bekari et de Farsia, selon le communiqué militaire n° 307 du ministère sahraoui de la Défense. Rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS), le communiqué fait état d’un bombardement violent et intense mené par les unités de l’APLS «ayant causé une frayeur dans les rangs des soldats de l’occupation», ajoutant que les positions ciblées ont englobé le siège du 58e régiment de l’occupation marocaine dans la zone de Mirane (secteur de Smara). Les unités de l’APLS ont également bombardé les retranchements des forces de l’occupation marocaine dans la zone de Hafret Achiaf (secteur El Bekari) et ont atteint, directement, la base des forces de l’occupation ciblées. Les mêmes unités ont également bombardé les positions de l’occupation dans la zone de Sloukia Ben Aâmira (secteur Farsia), lit-on dans le communiqué. Les attaques de l’APLS se poursuivent ciblant les forces de l’occupation marocaine qui ont subi d’importantes pertes humaines et matérielles, le long du mur de la honte, conclut le communiqué du ministère sahraoui de la Défense.