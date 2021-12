Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l’occupant marocain dans les secteurs de Haouza et Mahbès, a indiqué samedi le ministère de la Défense sahraoui.Selon le communiqué n°401 rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS), «les unités de l’APLS ont exécuté des attaques intensifiées ciblant les retranchements des forces de l’occupant marocain dans les régions de Aksibi Nakhla, Ras Laksibi et Fedrassa Lamrès dans le secteur de Haouza, mais également dans la région de Atassa à Mahbès». «L’armée sahraouie poursuit ses offensives contre les forces d’occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte», a conclu la même source.