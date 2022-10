L’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) a mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l’occupant marocain dans le secteur d’El Forsia, a indiqué lundi un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué n° 654 rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS), des détachements avancés de l’APLS ont intensifié leurs bombardements contre les forces d’occupation marocaines dans les régions de Rouss Oudiat Echedida et El Faiyines dans le secteur d’El Forsia. Dimanche, des détachements avancés de l’armée sahraouie avait bombardé les positions des forces d’occupation marocaines dans les secteurs de Mahbès, Haouza et les régions d’Akouira Ould Ablal, Tnouchad et Fedret El Ach.