Des milliers de personnes ont manifesté, samedi, à Madrid pour réclamer du gouvernement espagnol une attitude «claire et ferme» concernant l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc, ont massive initiée par la Coordination espagnole des associations solidaires avec le rapporté des médias locaux.

La manifestation au Sahara occidental a commencé avec des slogans en faveur de l'indépendance du peuple sahraoui, selon Ecsaharaui. Les manifestants ont scandé et brandi des slogans dénonciateurs les accords de Madrid et les violations des droits de l'homme au Sahara occidental. Ont défilé le délégué du Front Polisario en Espagne, Abdellah Alarabi, des hommes politiques espagnols de divers groupes parlementaires, ainsi que des représentants du monde de la culture et de la société civile espagnole. Des militants sahraouis, des politiciens et des activistes espagnols ont exigé que l'Organisation des Nations unies (ONU), l'Union européenne (UE) et Madrid adoptent des mesures contre les violations des droits de l'homme au Sahara occidental commises par le Maroc et des résolutions «claires» sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

La traditionnelle manifestation a reçu le soutien de milliers d'Espagnols qui ont appelé le gouvernement espagnol à proposer «une solution au différend qui maintient le territoire sahraoui en attente de décolonisation depuis un demi-siècle», rapporte la même source. «L'Etat espagnol est responsable de la souffrance de tout un peuple, en abandonnant et en trahissant son droit à l'autodétermination et à l'indépendance», rappelle-t-on. Le site a noté que la guerre a repris il y a un an après la violation du cessez-le-feu par le Maroc, et elle pourrait «avoir un impact négatif sur la stabilité du Maghreb et sur la vie de milliers de Sahraouis qui subissent quotidiennement la répression de l'occupant marocain». Organisée sous le slogan: «Exigeons que l'ONU impose au Maroc des résolutions internationales et le respect des droits de l'homme. Référendum au Sahara maintenant», la manifestation constitue une rencontre annuelle dans le but de défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, en plus de contribuer au processus de paix pour avancer dans la résolution du conflit de manière pacifique. Pour sa part, l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a affirmé, samedi, que les événements d'El Guerguerat du 13 novembre 2020, marqués par la violation de l'accord de cessez-le-feu par le Maroc avaient mis fin aux manipulations marocaines et ouvert une nouvelle page de lutte armée qui ne s'arrêtera qu'une fois consacré le droit du peuple sahraoui à l'auto-détermination. Dans son intervention à l'Institut national d'études de stratégie globale (INSEG) à Alger, sur «El Guerguerat: un an plus tard», l'ambassadeur sahraoui a indiqué qu' «après 29 ans d'atermoiements et d'impasse qui ont caractérisé le plan de règlement parrainé par l'ONU, le peuple sahraoui n'a pas trouvé d'autre moyen que de manifester pacifiquement devant la brèche illégale dans la zone d'El Guerguerat pour appeler la communauté internationale à respecter ses obligations».

Taleb Omar a précisé que les tentatives marocaines d'imposer le fait accompli par le pillage des richesses du Sahara occidental, avec l'ouverture d'une voie commerciale internationale vers l'Afrique, et d'entraver les négociations de paix participent d'un plan colonial. Quant à l'escalade de la diplomatie marocaine visant à amener les Etats à emboîter le pas à l'ancien président américain, Donald Trump, Taleb Omar a relevé que la cause sahraouie était sortie victorieuse, citant les décisions de la Cour de justice européen et du Congrès américain qui a voté contre le financement d'un consulat dans les territoires sahraouis occupés, tout en critiquant la récente résolution du Conseil de sécurité onusien portant prorogation du mandat de la Minurso.

Par ailleurs, les forces de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les secteurs d'Aousserd, Mahbes et Farsia, a indiqué le ministère de la Défense sahraoui dans son communiqué militaire n° 366. Selon le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie, «les unités de l'APLS ont exécuté, samedi, des attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans la région de Astila Ould Boukrine (Aousserd) «. D'autres détachements de l'armée sahraouie ont également bombardé les positions dans les régions de Amitir Lamkhinza, Oudi Adamrane, Akrara El Fersik, Sabkhat Tnouched et Akouira Ould Ablal (Mahbes) ainsi que dans les régions de Ros Ben Aamira, Asloukia Ben Aamira (Farsia).