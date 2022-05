Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené, lundi, de nouvelles attaques ciblées contre les retranchements des forces de l'armée d'occupation marocaine dans les secteurs de Smara et Mahbes, a indiqué le communiqué militaire n° 529 du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), «les unités de l'APLS ont concentré leurs attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les zones de Oudi Es-sfa et de Khenka Houria dans le secteur de Smara. Les unités de l'armée sahraouie ont également intensifié leurs bombardements, contre le secteur de Mahbes, en ciblant les deux zones de Laaguad et Sabkhet Tnouched, lit-on dans le communiqué. Dimanche, les unités avancées de l'Armée sahraouie avaient intensifié leurs attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les régions d'Assetila Ould Boukerine nord et le sud de Guelb Ennos (secteur d'Aousserd), selon l'agence SPS.