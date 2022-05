Des unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Houza et Mahbes, a indiqué dimanche le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué n° 545. Selon le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), «des unités de l'APLS ont ciblé les retranchements des soldats de l'occupant marocain dans divers sites, à savoir les régions de Rous Dirt, Rous Lektitira, Fedret Terkent et Khenket Ben Zeka dans le secteur de Houza, et la région de Akouira Weld Ablel dans le secteur de Mahbes. Des détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient intensifié leurs bombardements, samedi, contre les forces d'occupation campées dans les secteurs de Houza et El Bekari, dans les régions de Akssib Ennekhla, Akssib Amechgheb, Akssib Lemles et Oum Edken», a conclu le communiqué.