Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Haouza, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué n°681 rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), les unités de l'APLS ont exécuté de nouvelles attaques ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les régions de Fedret Laghrab, Rouss Fedret Leglita, Fedret Tamat, Rouss Fedret Targuent, Rouss Fedret Akedjkal dans le secteur de Haouza. Samedi, des détachements de l'Armée sahraouie ont concentré leurs attaques ciblant les sites des forces de l'occupation marocaine dans les secteurs de Mahbès et d'Oum Dreyga et dans les régions de Laaged, Gouirat Ould Ablal, Sebkha Tnouched et Taref Tawarachit. Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, ajoute le ministère sahraoui.