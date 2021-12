Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené lundi de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain, a indiqué le ministère de la Défense sahraoui dans son communiqué n° 389. Selon le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), «les unités de l'APLS ont exécuté des attaques intensifiées ciblant des retranchements des forces de l'occupant marocain dans les régions de Aguerara Laatassa et Raous Sabti (secteur Mahbes) et Oum Deguen (secteur Al Bekkari)». Dimanche, des détachements avancés de l'armée sahraouie ont ciblé des sites des forces marocaines dans les secteurs d'Oum Adrika, Aousserd et El Mahbes, ainsi que les régions de Tadjalet Tolh, Astila Ould Boukerin et Oudi Domran.