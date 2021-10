Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines, dans les secteurs de Mahbès, Farsia et El Guelta, indique son communiqué militaire n°344. «Des unités de l'APLS ont mené des bombardements ciblant les points de retranchement de l'armée marocaine dans les régions Oudi Dhamrane et Akrara Farsik dans le secteur de Mahbès», est-il précisé. Les unités avancées de l'armée sahraouie «ont également ciblé des positions des forces d'occupation dans la région Ankab Alabd (Secteur de Farsia), tandis que d'autres détachements ont pris pour cible les soldats marocains dans la région El Aidiyate (Secteur d'El Guelta)». Les attaques de l'APLS «se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte», conclut le communiqué.