Les Etats-Unis et cinq pays européens ont demandé, lundi, une nouvelle réunion - cette fois publique - du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'expulsion de sept responsables onusiens d'Ethiopie, inquiète sur le précédent qu'elle pourrait constituer pour d'autres crises, a appris de sources diplomatiques. Après la session à huis clos tenue en urgence vendredi, cette nouvelle rencontre devrait se tenir en milieu de semaine, peut-être mercredi, selon les mêmes sources. Il revient à la présidence kenyanne du Conseil de fixer la date de cette réunion à laquelle participera l'Ethiopie, contrairement à la dernière session tenue à huis clos. Les pays ayant demandé une nouvelle saisie du Conseil sont trois membres non permanents du Conseil - Irlande, Estonie, Norvège - et trois membres permanents - Etats-Unis, Royaume-Uni et France -, a précisé un diplomate. L'expulsion la semaine dernière de sept responsables de l'ONU, accusés d'ingérence dans les affaires intérieures éthiopiennes et déclaré persona non grata, a créé un choc à l'ONU où ce type de décision à cette échelle est extrêmement rare. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a jugé la mesure illégale et en violation de la Charte de l'ONU. Il faut «écouter la version des Ethiopiens», indique un ambassadeur membre du Conseil sous couvert de l'anonymat. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, a indiqué vendredi au Conseil qu'il s'agissait de «fausses allégations, mais quand on lui a demandé lesquelles, il n'a pas été en mesure de le dire», ajoute ce diplomate. «On ne peut pas condamner ou spéculer sans savoir ce que les sept responsables de l'ONU dont cinq» relevant de ses services ont fait, précise-t-il. Il s'agit «de régler ce problème, de stabiliser la situation, de faire revenir la confiance entre le système onusien, la communauté humanitaire et le gouvernement éthiopien» qui a affirmé sa disposition «à accueillir de nouveaux représentants de l'ONU», dit cet ambassadeur. «Si on ne clarifie pas la situation en Ethiopie, ça pourrait créer un effet boule de neige» et un précédent pour d'autres situations très délicates comme en Birmanie ou en Afghanistan, explique-t-il, en indiquant que «beaucoup de membres du Conseil ont exprimé ces craintes» depuis la fin de semaine dernière. Interrogé lors du point-presse quotidien de l'ONU pour savoir si l'Organisation allait procéder rapidement au remplacement des sept expulsés, le porte-parole Farhan Haq n'a pas répondu directement. «Nous pensons qu'ils devraient être autorisés à faire leur travail sans risquer d'être blessés. (Ces) personnes étaient aptes au travail» pour lequel elles ont été affectées, a-t-il assuré.