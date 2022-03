Pour le deuxième jour consécutif, des centaines de migrants ont réussi jeudi à pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla, qui constitue avec celle de Ceuta la seule frontière terrestre de l'UE avec l'Afrique. Au total, environ 1.200 migrants ont «commencé à franchir la clôture (...)»a indiqué la préfecture de Melilla. Cet incident intervient au lendemain d'une tentative de passage de plus de 2.500 migrants africains, le plus massif jamais enregistrée. 491 y sont parvenus et sont dans un centre pour migrants. En deux jours, plus de 800 migrants ont réussi à entrer dans cette enclave, contre 1.092 en 2021. 27 membres des forces de l'ordre espagnoles ont été blessés mercredi et 23 jeudi, tout comme 20 migrants mercredi et 32 jeudi. Ces entrées massives interviennent moins d'un an après celle, mi-mai 2021 à Ceuta, de plus de 10.000 migrants, en grande majorité des Marocains.