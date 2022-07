La junte militaire au Tchad a fixé au 20 août un dialogue de réconciliation nationale plusieurs fois repoussé. Après la mort du président Idriss Déby Itno, tué au front contre des rebelles en avril 2021, son fils Mahamat Idriss Déby Itno a été proclamé président à la tête d'un Conseil militaire de transition de 15 généraux. Il a promis des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois, après un «Dialogue national inclusif» avec toute l'opposition politique et tous les innombrables groupes rebelles. Mais ce forum de réconciliation nationale, prévu pour le 15 février, puis le 10 mai, a été reporté parce qu'un pré-dialogue à Doha pour un accord de paix entre la junte et une cinquantaine de groupes rebelles piétine depuis quatre mois. «Le dialogue national inclusif est convoqué à compter du 20 août», dit un décret du Conseil militaire de transition signé jeudi par le Premier ministre Albert Pahimi Padacké. La cinquantaine de groupes armés rebelles négociant avec la Junte au Qatar depuis le 13 mars ne parviennent pas à s'entendre et la principale plate-forme de l'opposition non armée Wakit Tamma ne réintègre pas les pourparlers suspendus le 6 avril avec la Junte dont elle refuse de reconnaître le pouvoir.